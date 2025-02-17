Губернатор Камчатки Солодов доложил Путину о развитии экономики

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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За пять лет ВВП региона вырос в полтора раза, а средняя продолжительность жизни увеличилась на три года.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона.

«Конечно, для нас важнейший результат — это то, что достроен международный аэропорт. Мы строительство завершили, с 1 апреля все рейсы будут переведены уже в новый аэровокзальный комплекс, в нем будут также гостиница и конгрессно-выставочный центр», — отметил Солодов.

По его словам, за пять лет валовый региональный продукт в Камчатском крае вырос в полтора раза, а средняя продолжительность жизни увеличилась на три года и достигла 71,5 лет.

Также Солодов доложил об окончании первого этапа строительства Камчатской краевой больницы и разработке проекта детской краевой больницы.

Еще губернатор отметил, что веденный в эксплуатацию тепличный комплекс «Камчатский» закрывает 60% потребностей региона в свежих овощах. Построено 12 предприятий по переработке рыбы и восемь судов, в том числе самый большой в России рыболовецкий траулер «Виктор Гаврилов».

На днях Путин в режиме видеоконференции поговорил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Тот рассказал о строительстве социально значимых объектов, на которые за последние пять лет было выделено двадцать пять миллиардов рублей в рамках нацпроектов.

Глава Севастополя подчеркнул, что из 34 объектов большая часть — это образовательные учреждения. Построены восемь школ и 11 детских садов.

Также Развожаев рассказал, что в регионе сейчас реализуют совместную с Министерством здравоохранения программу, нацеленную на повышение доступности медицинской помощи.

Сейчас по нацпроекту возводят поликлинику, которая сможет принимать до 400 пациентов в день. Также запланировано строительство еще нескольких крупных медучреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Калужской области Владислав Шапша на встрече с главой государства рассказал о выходе региона на докризисный уровень промышленного производства.