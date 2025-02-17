«Нормальная практика»: в Кремле отреагировали на слухи о возращении западных брендов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это было бы в интересах российских потребителей.

В Кремле не видели официальных заявлений западных компаний о планах вернуться на рынок России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Таких сообщений мы не видели. Но на конкурентной основе они смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями. Это совершенно нормальная мировая торговая практика», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков при этом подчеркнул, что возвращение западных брендов в Россию было бы в интересах потребителей.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с ТАСС, что в ближайшее время Visa и Mastercard могут вернуться в Россию. По словам эксперта, они «потеряли большой рынок». Однако вернуть своих клиентов им будет уже труднее, ведь россияне «привыкли к новым системам».

Также РИА Новости писало, что Союз торговых центров обратился к компаниям Uniqlo, H& M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением вернуться в РФ. Причем торговые центры готовы сотрудничать с этими компаниями.

Как объяснил вице-президент СТЦ Павел Люлин, в стране произошло замещение на другие бренды, но не все из них работают успешно. Так, например, мимикрировавший под Uniqlo бренд Just Clothes закрывает свои магазины.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. На этом фоне из РФ ушло большое количество западных брендов. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков раскрыл подробности о будущих переговорах с США в Эр-Рияде.