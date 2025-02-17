«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд по трассе М-11 «Нева»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Нарушителей будет находить новая система, а добросовестным водителям наказание не грозит.

«Автодор» отменил лимит времени на проезд по платной трассе М-11 «Нева». До этого водителям давали два часа на проезд участка, длина которого была меньше 50 километров.

Если он задерживался, например, на заправке, ему приходилось платить по максимальному тарифу. Как пояснили в компании, такие правила были нужны для борьбы с нарушителями.

Теперь тех, кто уклоняется от оплаты, будут находить автоматически. Добросовестным водителям штраф не грозит.