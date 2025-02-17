Новинки российской оборонной промышленности: выставка IDEX-2025 открылась в ОАЭ

Фото, видео: Анастасия Савиных/ТАСС; 5-tv.ru

Рекордное количество новинок представила РФ.

Главные достижения оборонной промышленности сегодня в центре внимания в Абу-Даби. В столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовала международная выставка вооружений IDEX-2025. Рекордное количество новинок представляет Россия.

Всего от нашей страны участие в экспозиции принимают более 40 предприятий. Новейшие образцы увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Российская экспозиция на выставке в Абу-Даби всегда собирает публику. Это понятно: оружие прошло испытание в реальных боевых условиях.

С мировой премьерой, танком Т-90МС, здесь фотографируются, как с голливудской звездой. Эта машина стреляет всеми видами боеприпасов и, что важно, отлично себя чувствует в условиях пустыни, где днем плюс 50, а ночью — заморозки.

Вице-премьер РФ Мантуров даже решил пообщаться с журналистами на фоне танка.

«В рамках СВО, как я уже сказал, идет активное использование и доработка техники, которая сегодня востребована, в том числе и на зарубежных рынках наших партнеров. Сегодня активно также используются беспилотники на оптическом кабеле», — отметил Мантуров.

Что важно, Россия привезла в Эмираты умное оружие. Высокоточные комплексы, в том числе те, которые используют искусственный интеллект.

«Беспилотники — там тоже стоит головка, которая занимается и самонаведением, и так далее. Пилоты используют в самолетах автопилот — пожалуйста, тоже искусственный интеллект. Наземные беспилотники, которые перевозят как грузы, так и раненых. Искусственный интеллект сегодня это вещь, которая уже стала обыденной и присутствует везде в нашей жизни», — отметил гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Калашников» представил мировую премьеру — дрон-камикадзе «Куб-2-Э», его уже используют на СВО.

«Он оборудован оптико-электронной системой, а также элементами искусственного интеллекта, которые позволяют на финальном участке траектории автоматически наводиться на цель, что позволяет применять эти изделия, в том числе, в сложной помеховой обстановке», — рассказал представитель концерна «Калашников».

Модуль «Панцирь-СМД-Е» вообще защищает от любых видов воздушных угроз. Для Ближнего Востока это возможность прикрыть, например, нефтегазовые месторождения. По мощи его сравнивают с батареей зениток — так надежно он защищает небо.

«Основной отличительной особенностью данного комплекса от „Панциря“ серийного является отсутствие пушечного вооружения и наличие зенитных управляемых ракет ближнего перехвата. Использование данных ракет штатной посадочной вместо серийной ракеты может позволить увеличить нам боекомплект данного комплекса до 48 изделий», — рассказал представитель НПО «Высокоточные комплексы».

Вертолеты выставили снаружи, на берегу Персидского залива. Они — не военные, но тоже очень востребованы. Их везли на выставку на транспортном самолете, причем в частично разобранном виде. Ансаты используются силовиками и спасателями.

Вертолет Ка-32А11М — самый совершенный в своем классе. У вертолета вместо рулевого винта есть два параллельных, что делает машину более живучей и компактной. Она помогает зависать в одной точки, например, над небоскребом и тушить огонь, если случился пожар.

Важный индикатор эффективности оборонки — контракты с покупателями. В этом году уже заключили сделок на 4,5 миллиарда долларов с 15 странами. Разумеется, дружественными.