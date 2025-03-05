Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Плыть против течения или поддаться критике и повестить нос. Дилемма, с которой сталкивается каждый публичный человек, поднимающийся по карьерной лестнице.

В чем секрет успешной карьеры и как идти против «системы», выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере мультфильма «Супергномы» в диалоге со звездами.

Путь «против шаблонов» у Станислава Бондаренко начался еще задолго до съемок в фильмах уже не соответствовал образу прилежного ученика. Правда, сам артист не считает это лучшим периодом, однако признает — так он научился брать ответственность за свои решения.

«Шли против системы, прогуливая уроки и так далее. Я сейчас не учу, конечно, молодое поколение, но такое происходит — и это не всегда плохо. Научился разгребать последствия», — делится историей из жизни звезда фильма «Во имя любви».

Илье Гурову пришлось бороться не просто с учителями в школе, но и с судьбой, которую ему пророчили все в родной Рязани. Певец оказался в тяжелой ситуации: юный мальчик, мечтающий о большой карьере музыканта, столкнулся с негативом со стороны общества. Однако, обстоятельства наоборот закалили артиста.

«Ну конечно, я всегда иду против системы. И то, что мы с тобой стоим здесь — это тоже. Мне прогнозировали, что мой потолок — это завод в городе Рязань и зарплата в 15 тысяч рублей в месяц. А сейчас мы стоим с тобой, разговариваем в центре Москвы и обсуждаем мультики», — рассказал Гуров.

Бодибилдер и актер Валерий Юшкевич солидарен с мнением Гурова. По словам артиста, он часто сталкивался с ситуациями, в которых был вынужден идти «против системы». Однако, он никогда не сомневался в том, что все усилия принесут свои плоды.

«Всегда нужно идти против системы, тогда ты чего-то добьешься», — уверен дизайнер Артем Терентьев.

Однако, более молодое поколение звездочек пока озабочено другими моментами. Им важна поддержка и они искренне переживают, если их выделяют или критикуют.

«Меня немного задевает, так как говорят, что ты особенная. Это не всегда приятно людям, что тебя считают какой-то супер какой-то отстраненной, вообще лишней. И это может быть обидно», — считает блогер и певица Ева Винник.

«Меня всегда все поддерживали. Когда я веселая, радостная. Что когда даже делаю что-то не то. Ну, ничего», — добавляет певица и блогер Линэрия.

Ранее 5-tv.ru писал, что бодибилдер Юшкевич старается культурно развивать своих детей.