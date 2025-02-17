ФСБ задержала замглавы Минцифры Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

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В чем подозревают чиновника?

Заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержали. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

Отмечается, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» Минцифры выделило деньги из бюджета. Ведомство заключило государственный контракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на оказание услуг.

Ущерб составил почти 60 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, чиновника задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Его имя не указывается.

В понедельник, 17 февраля, стало известно также о задержании замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского. Как уточнили в УФСБ России по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Ущерб от действий замгубернатора оценивается почти в 156 миллионов рублей.

Сейчас по данному делу проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области содействует действиям правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест фигурантам дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.