Приложение VK Видео установили 60 миллионов раз

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

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Суточный рекорд просмотров в VK Видео достиг 3,3 миллиарда.

Приложение VK Видео после официального запуска в сентябре 2023 года было установлено пользователями на мобильные устройства и Android TV 60 миллионов раз. Об этом сообщила сресс-служба социальной сети.

Больше всего установок — 35 миллионов — пришлось на Android, Android TV — 15,4, iOS — 9. В самый пиковый месяц пользователи из РФ загрузили приложение на свои устройства 8,4 миллиона раз.

По прошедший год суточное время просмотра в приложении суммарно выросло в 23 раза. На Smart TV было зафиксировано самое большое время просмотра среди всех остальных платформ — 221 минута на пользователя в январе, и это в половину больше, чем годом ранее.

Суточный рекорд в прложении достиг 3,3 миллиарда просмотров.

Среди главных причин увеличения числа скачиваний VK Видео названы: увеличение объема оригинального контента на платформе, развитие инструментов и программ для авторов, а также несколько крупных рекламных кампаний, которые были направлены на рост знания сервиса и его особенностей.