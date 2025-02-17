Сотни семей в Башкирии и Челябинской области не могут въехать в свои дома

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Люди оформили кредиты и вложили средства материнского капитала в строительство, но застройщик все бросил и перестал выходить на связь.

Сотни семей в Челябинской области и Башкирии остались без крыши над головой из-за строительной компании. Люди, оформившие кредиты и вложившие средства материнского капитала, вместо долгожданных домов получили недострой.

Директор фирмы скрывается, а клиенты начали распродавать имущество, чтобы на свои деньги завершить строительство. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков разбирался в ситуации.

«Мы уже должны были жить в этом доме. 30 октября нам должны были сдать полностью готовый дом», — говорит пострадавшая жительница Челябинской области Олеся Швед.

Деревянный коттедж для Александра и Олеси строительная компания из Уфы обещала собрать за 180 дней. Молодожены поверили, подписали договор и влезли в ипотеку. Но как только банк перевел четыре миллиона на счет застройщика, работы на участке остановились, а директор фирмы перестал выходить на связь.

«На данный момент мы выложили продавать все свое имущество, чтобы достроить дом и предоставить его банку», — рассказала Олеся.

Оказалось, по вине компании «УфаХаус» — она же ООО «Грандстрой» — без обещанного жилья остались около двухсот семей в Башкирии и Челябинской области. Ситуация у всех похожая: вложили в стройку все накопления, материнский капитал, семейную ипотеку, но до новоселья так и не дошло.

«После перевода второго транша 31 июля у нас работ больше не производилось, то есть, мы им отдали 2,5 миллиона денег. Я считаю, что он их украл просто», — заявил пострадавший житель Челябинской области Александр Окунев.

Вместо частных домов предпринимателю Александру Давлетову удалось построить классическую финансовую пирамиду. Почти все пострадавшие заключили договор в 2024 году. Семья Федеряевых подписала бумаги в феврале, и дом доделали почти полностью.

«Около 700 тысяч где-то нам обойдется отопление, но это еще наши „хотелки», — говорит пострадавшая жительница Челябинской области Татьяна Федеряева.

Тем, кто связался с фирмой весной, повезло существенно меньше. Работы на этом участке остановились еще в сентябре прошлого года. Строители уехали, бросив часть оборудования, а дом, где по документам уже должна проживать молодая семья, по сути готов лишь на 30%. Кроме стен здесь нет ничего: ни окон, ни перегородок, ни крыши над головой.

Остановку работ застройщик поначалу объяснял неким внутренним аудитом, а затем перестал отвечать на сообщения и съехал из арендованного офиса.

После звонка наших журналистов Давлетов вновь вышел на связь с обманутыми клиентами.

«Один из вариантов — это посадить меня в тюрьму и все, все довольны. Второй вариант: я просто потерялся, телефон выключил, и все. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Третий варинат — забрать заявления и решать вопрос о том, чтобы все-таки продолжить строительство», — сказал директор компании «УфаХаус» Александр Давлетов.

Вот только денег на самостоятельную стройку, да еще по текущим ценам, у людей уже не осталось. А если готовый дом не передать вовремя в залог банку, платеж по ипотеке взлетит с 20 до 200 тысяч.

«Нужно зафиксировать свои претензии, обратившись в судебную инстанцию. Как правило, стройка прекращается именно по причине банкротства юридического лица, потому что у них не хватает денежных средств на завершение строительства. И вот тогда уже после продажи и реализации всего имущества застройщика, денежные средства имею шанс получить только те, кто включился в реестр кредиторов», — объяснила юрист Елена Рудакова

Пострадавшие уже готовят коллективный иск в суд, а полиция возбудила уголовное дело. Правда найти и допросить застройщика Довлетова пока не удается, он объявлен в розыск.