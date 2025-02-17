Зеленский пропустит встречу по Украине в Саудовской Аравии

Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

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На переговорах в Эр-Рияде будут присутствовать представители США и России.

Президент* Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече по урегулированию конфликта с Россией в Саудовской Аравии. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Лидер Киевского режима и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак на раннюю стадию переговоров по урегулированию вооруженного конфликта России и Украины не приедут.

«Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», — заявил инсайдер.

Переговоры между США и Россией пройдут в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда запланирована встреча по Украине с участием России. Был оглашен список представителей Соединенных Штатов на переговорах. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о вероятной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.