«Каменный снайпер» держит в страхе красноярских водителей

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Заявление о порче автомобилей написали уже четверо.

Камни с неба — водители в панике. В Красноярске тайный снайпер объявил войну автомобилистам. Загадочный мститель бьет точно в лобовые стекла машин. Обычный двор превратился в опасную зону, пострадал уже не один автовладелец. За поиски хулигана взялись сами пострадавшие, которые провели целое расследование. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

Во двор этого дома Екатерина заехала всего на пять минут, забрать дочь со школы. Припарковалась на первом свободном месте и стала ждать. Тут же раздался громкий хлопок, и прямо напротив лица девушки выросла огромная трещина. Словно кто-то специально метился прямо в водителя.

«Я даже не поняла, что это было: то ли камень, то ли эта пуля. Вышла, осмотрелась, пока поняла, что произошло. Тоже очень опасно, ведь мог попасть в ребенка, мог покалечить или изуродовать», — рассказывает пострадавшая Екатерина Исаева.

То, что окно разбилось неслучайно, девушка не сомневалась. Сначала подумала, что ее обстреляли из пневматического ружья. Однако рядом с машиной пули она так и не нашла, зато лежали несколько крупных камней.

«Когда приехала уже к участковому, там тоже меня пытались убедить в том, что это, скорее всего, были строительные работы. Но на доме никаких работ не ведется. Связалась с управляющей дома, она подтвердила, что случай уже не первый», — рассказывает пострадавшая.

Оказалось, что настоящий камнепад во дворе начался пару месяцев назад сразу после поломки шлагбаума.

Под ударом машины, которые водители оставляют вот здесь, на этой парковке прямо во дворе. Вот это зона самая опасная — именно сюда прилетает больше всего камней. Пострадавших не единицы, а уже десятки. Причем страдают именно случайные водители, которые решили подвезти ребенка поближе к школе.

«Все, этот камень взял и такой хожу, смотрю, думаю, что за… Пока походил, тут поворачиваюсь, у меня на стекле на заднем просто две дырки», — рассказывает пострадавший Игорь.

У Игоря в один день разбили сразу два автомобиля. Утром под удар попала машина жены, когда та привезла в школу дочь. Уже в обед, когда уроки закончились, высыпалось заднее стекло на его Toyota.

«Вот он, коричневый. Смотрите, он прямо где-то в одном месте все набирал. Видите, коричневый, скальник какой-то. Есть красный у нас в Красноярске, а этот коричневый», — отмечает пострадавший Игорь.

Теперь водители на время стали петрологами: увлеченно изучают природу камней и, самое главное, процессы, из-за которых они оказались на лобовом стекле.

Пострадавшие автомобилисты в прямом смысле пошли по следам вандала: осмотрели каждый балкон и, кажется, установили огневую точку противника.

В порче автомобилей заподозрили жителя с седьмого этажа. Вот только за руку его никто не ловил, разозленным водителям и журналистам дверь мужчина предпочитает не открывать.

«Хотелось бы найти этого виновника. Платежеспособный он или нет, может, он поставит мне стекло», — размышляет пострадавший Игорь.

Кто именно из соседей обрушил гнев на заезжих водителей, жители не знают и карательные методы не разделяют. Однако о природе такого вандального поведения люди догадываются.

«Понять жильцов можно. Потому что ты выходишь, они везут свое чадо и готовы его посадить из машины прямо за парту. У нас сейчас такая тенденция у родителей. И они едут, когда они больше никого не видят», — рассказывает местная жительница.

И, кажется, время разбрасывать камни прошло. Мститель затаился после того, как к его розыску подключились полицейские. Заявление о порче автомобилей написали уже четверо водителей.

Общий ущерб около миллиона рублей. К слову, после скандала на въезде во двор наконец установили новый шлагбаум.