В Башкирии на трассе столкнулись 14 машин

Фото, видео: 5-tv.ru

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В регионе бушует сильная метель.

Сразу две серьезные аварии произошли в Башкирии. В одной из них столкнулись 14 легковушек. Это произошло на федеральной дороге Р-240. Пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Всех увезли в больницу. Сами машины получили серьезные повреждения.

Еще одна авария случилась на трассе Уфа — Оренбург. Там в пассажирский автобус врезалась легковушка, два человека погибли.

Башкирия оказалась во власти стихии. В регионе бушует метель, на трассах лед и заносы. Из-за непогоды движение на некоторых трассах закрыли, а на нескольких участках ограничили для автобусов и грузовиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что что автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве.