«Услышала крик с кухни»: экс-участница «Ранеток» Нюта пережила страшную ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певица с ужасом вспоминает тот момент, поскольку сильно испугалась за жизнь близкого человека.

Бывшая участница рок-группы «Ранетки» Нюта (настоящее имя — Анна Байдавлетова) и ее мама заболели гриппом B. Пережитую ночь певица назвала «адовой» и поделилась с подписчиками в соцсетях подробностями тяжелого состояния родительницы.

«Видела, как мама теряет сознание и летит головой в пол, еле успела ее словить. Скорую вызвали, спит. А я всю ночь не могу успокоиться, испугалась просто жесть», — написала артистка.

По информации издания Super.ru, мама девушки заболела еще 14 февраля, а температура самой Нюты на следующий день достигла 38,7. Она приехала к маме за рулем, что далось не просто.

«Помню, что поворачивать руль было очень тяжело, так как была сильная слабость, ломота в теле и настолько сильно стягивало кожу, что я до нее не могла дотронуться», — добавила исполнительница.

Она отметила, что самый страшный эпизод произошел с наступлением ночи, когда состояние мамы заметно ухудшилось. При этом знаменитость сказала, что ее присутствие в этот момент рядом с заболевшей оказалось «чудом».

«Я услышала крик с кухни и, когда пришла, увидела, как мама сидит на стуле и говорит, что ей очень плохо, будто сердце останавливается. И потом резко она начала смотреть на меня исподлобья, и я поняла, что происходит что-то странное», — разъяснила ситуацию она.

Мама Нюты потеряла сознание на пару минут, певица поймала ее, когда та рухнула без чувств.

«Стала вся белая как мел. У меня вся жизнь перед глазами пролетела, пока ехала скорая», — рассказала Нюта.

Прибывшие на вызов врачи помогли женщине прийти в себя и посоветовали не ложиться в больницу, чтобы предотвратить инфекционное заражение. Однако после мама Нюты вновь почувствовала ухудшение. Пришлось вызывать скорую помощь во второй раз.

Сейчас у родительницы певицы держится температура, и ей тяжело активно передвигаться. Врачи прописали обеим постельный режим и прописали план лечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюта поделилась секретами гадания.