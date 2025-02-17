Обещаний мало: как восстановить доверие партнера после измены

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sabrina Vani; 5-tv.ru

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Взаимное желание и готовность вкладываться в отношения — это только первый шаг на пути к примирению.

Что делать, если вы изменили своему партнеру, а теперь жалеете об этом и хотите сохранить отношения? Сможет ли вторая половина пережить предательство и снова начать вам доверять? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru семейный психолог Яна Катаева заявила, что шанс есть, если двое действительно дорожат своим прошлым и верят в будущее. Но желания и слов раскаяния, конечно, недостаточно.

По словам эксперта, самая сложная задача на первом этапе — разделить тяжелые чувства партнера. А этих чувств, негативных эмоций будет много. Они будут возникать как будто на ровном месте, и каждую вспышку придется пережить.

В такие моменты в сердце изменившего обычно обостряются вина и стыд, и от этих ощущений хочется отстраниться, держаться как можно дальше. А нужно оставаться — слушать, слышать, сожалеть и сочувствовать.

«Это основное узкое горлышко при проживании и исцелении травмы измены в паре. Ваша задача — выдержать эти чувства, не просто выдержать и находиться рядом, а не убегать, но и разделять их. То есть выражать свое сочувствие, слушать и пытаться понять, про что эта боль. Она каждый раз немного про разное», — говорит психолог.

Вас будет ждать не один разговор об измене. Однажды покажется, что эти погружения во мрак измены никогда не закончатся. Как утверждает Яна Катаева, это не так. Тот, у кого хватит выдержки и эмпатии, победит личную трагедию.

Следующим шагом станет выстраивание абсолютной прозрачности. Обманутый почти всегда пытается восстановить контроль над реальностью, а потому начинает проверять — где его партнер, с кем общается, переписывается.

Задача изменщика — быть полностью открытым. Отвечать на уточняющие вопросы и не обижаться на демонстрацию недоверия. В конце концов она вовсе не безосновательна. Таким образом шаг за шагом восстанавливается доверие.

А на этом этапе пора переходить к этапу налаживания контакта. Считайте, что прежние отношения завершились, и начались новые, в которых обоим надо говорить начистоту.

«Учиться открыто говорить, что идет не так, о своих чувствах. Выслушивать чувства другого, искать решения совместные. Отношения становятся гораздо более честными, открытыми и зрелыми. И важно в них вкладываться, организовать встречи и свидания, начинать разговоры. Прямо спросить: „Для того чтобы ты начал мне доверять, какие действия нужны с моей стороны?“ Пошагово обсудить и стараться их выполнять», — заключила эксперт.

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