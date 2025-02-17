Кейт Миддлтон не позволила детям участвовать в жестоком обряде королевской семьи

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Принцесса Уэльская чтит традиции монархов, но одну из них считает просто ужасной и недопустимой.

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, которую многие соотечественники считают образцом для подражания, верной традициям представительницей монаршей семьи, пошла наперекор родне. Она не позволила своим детям Джорджу, Луи и Шарлотте участвовать в устаревшем королевском обряде. Об этом в своей книге «Да, мэм. Тайная жизнь королевских слуг» рассказала писатель Том Куинн.

По его словам, веками в королевской семье было принято проводить ритуал с первым охотничьим трофеем юного наследника. А именно обмазывать его кровью убитого животного. Кейт Миддлтон плохо относится к охоте, еще хуже — к таким жестоким развлечениям, да еще и с участием детей.

Так что она сразу противопоставила адептам традиций свое категорическое «нет». Хотя муж принцессы Уэльской, его брат и их отец прошли эту своеобразную инициацию.

«Невестка Карла, Кэтрин, принцесса Уэльская, заняла твердую позицию и настояла, что ее дети не будут участвовать в кровопролитии», — пишет Куинн.

Стоит отметить, уже давно жуткий ритуал бередит сердца зоозащитников. Особенно дурно им стало, когда принц Гарри публично рассказал о своем опыте в мемуарах «Запасной». По его словам, в 15 лет первой его жертвой стал олень.

На охоте парня сопровождал егерь Сэнди. Этот человек вспорол брюхо животного, а потом засунул голову Гарри в тушу. Попытки высвободиться из кошмарного плена не сразу увенчались успехом.

«Я попытался вырваться, но Сэнди толкнул меня глубже. Я был потрясен его безумной силой. И адским запахом. Мой завтрак выскочил из моего желудка. Через минуту я уже ничего не чувствовал, потому что не мог дышать. Мой нос и рот были полны крови, кишок и глубокого, тревожного тепла», — вспоминал принц.

Примечательно, что вместе с ужасом Гарри испытал благоговение — он будто отдал дань уважения убитому или причастился. И еще добавил, что егерь запретил стирать с лица кровь и велел дождаться, пока она высохнет.

Его старший брат тоже любит охоту, в королевской семье ее относят к «полевым видам спорта», но проявляет больше осторожности и не злоупотребляет.

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