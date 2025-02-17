«Все были против этого»: близкие мужа Борщевой не верили в его успех

Близкие мужа артистки Борщевой не верили, что он сможет достичь успеха в спорте

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Несмотря на отсутствие поддержки со стороны родных, спортсмен все равно упорно шел к цели. А оказавшимся в такой же ситуации он дал несколько советов.

Муж известной российской юмористки, бывшей участницы Comedy Woman Елены Борщевой — бодибилдер Валерий Юшкевич — признался, что родные не были уверены в его будущем успехе.

По его словам, в его спортивные начинания никто из близких никогда не верил, поэтому всего пришлось добиваться без поддержки. При этом родные сначала не одобрили его карьерный выбор, однако после того, как мужчина достиг высот, поменяли свою точку зрения.

«Все близкие были против этого. А сейчас говорят, что: „Мы знали, верили, что ты будешь жить в Москве“. Хотя я сам не хотел жить в Москве», — признался спортсмен в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мультфильма «Супергномы».

Он считает, что необходимо пробовать, не сдаваться и добиваться, пока окружающим кажется, что выбранное дело не окупится.

«В жизни возможно все. Главное — не бояться ошибок, потому что ошибки заставляют человека подниматься и идти дальше к своей цели», — объяснил свою позицию Юшкевич.

При этом Валерий уверен, что многие сами упускают свою удачу, когда перестают стараться на пути к мечте.

«Люди расслабляются и ничего не хотят делать», — сказал Юшкевич.

Он советует использовать все возможности, когда представляется такой шанс, и избавиться от гнетущих страхов.

«Не бойтесь пробовать!» — эмоционально подытожил супруг Борщевой.

Валерий Юшкевич познакомился с Еленой Борщевой в 2004 году. На тот момент он работал фитнес-тренером и уже был мастером спорта по физической культуре. Через год пара узаконила союз. Они провели два торжественных мероприятия — одно в родном городе юмористки — Нальчике, а другое в Белоруссии, где родился бодибилдер.

Борщева признавалась, что муж придает ей мотивации для поддержания стройной фигуры. Вероятно, и сама артистка позитивно влияет на супруга, поскольку он воодушевленно развивается в выбранном направлении.

У пары двое детей — старшая дочь Марта 2007 года рождения и младшая дочь Ума, рожденная в 2015 году. Артистка делилась, что во второй раз смогла забеременеть при помощи ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борщева строго следит за дисциплиной детей.