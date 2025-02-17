Трамп о переговорах США и России по Украине: Это может произойти очень скоро

Фото: www.globallookpress.com/Ohde/face to face

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Дональд Трамп заявил, что видит желание Владимира Путина прекратить бои «быстро».

Переговоры по Украине с участием официальной делегации из России могут пройти в Эр-Рияде. По данным газеты «Коммерсантъ», они должны состояться 18 февраля. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Кроме того, в Сети появилась информация о подготовке главы МИД РФ Сергея Лаврова к поездке в Саудовскую Аравию.

Как сообщает РИА Новости, глава Белого дома Дональд Трамп уже анонсировал вероятную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, точное время пока не установлено, но это может произойти «очень скоро». Американский лидер также подчеркнул, что видит со стороны Путина желание «быстро» урегулировать украинский конфликт.

«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — сказал он.

Трамп добавил, что такое желание есть и у главы* киевского режима Владимира Зеленского. Президент США также назвал Россию победительницей Адольфа Гитлера и Наполеона, страной, которая «давно сражается». Он утверждает, что лично задавал Путину вопрос о завершении спецоперации в ходе телефонных переговоров, после чего сделал вышеупомянутые выводы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому США отвели главную роль в диалоге по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти