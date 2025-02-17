Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Восток» сорвали ночную ротацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Самые яркие видео из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы нанесли удар, применив 122-мм реактивные снаряды. Разведка зафиксировала — все цели были уничтожены. А это пять боевых бронированных машин, станция радиоэлектронной борьбы и более 20 украинских националистов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.