Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Фото: IPA via ZUMA Press/ТАСС

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Понтифик считает, что без этих действий Европе будет «технически затруднительно» принять участие в переговорах по Украине.

Представитель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов рассказал, что во время общения с Папой Римским Франциском обсудил ситуацию на Украине. Так, понтифик считает, что Европе необходимо принять участие в переговорах по разрешению конфликта и отменить санкции, наложенные на Россию. Об этом сообщило РИА Новости.

«Общался с Папой Франциском. Он считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но для этого она должна не вводить новые санкции против России, а начать снимать санкции с России, введенные ранее», — поделился Севастьянов.

Понтифик также считает важным отмену ограничений по посещению россиянами европейских стран.

«Должны быть восстановлены перелеты между Россией и Европой. Должны сняться санкции с официальных лиц руководства страны. Без этого участие Европы в переговорах становится технически затруднительным», — передал глава ВСС мнение понтифика.

Помимо этого Папа Римский выступает за отмену ограничений в отношении близких людей тех, кто оказался под санкциями.

«Европа должна быть привержена принципу «сын за отца не отвечает», — дополнил Севастьянов.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями. Кроме того, в самих западных странах не раз признавали, что санкции неэффективны.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава США Дональд Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда.