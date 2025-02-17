«Значимые игроки»: кому США отвели главную роль в диалоге по Украине

Bloomberg: США нацелены на Вашингтон и Пекин в диалоге по украинскому конфликту

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Klein

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При этом Европа не рассматривается Штатами как весомый участник переговоров.

Должностные лица Соединенных Штатов заявили, что представители стран Европы не стоят на ключевых позициях при решении украинского конфликта. По мнению американских чиновников, значимые роли в этом вопросе играют США и КНР. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Один европейский чиновник сказал, что американские официальные лица заявили некоторым европейцам в Мюнхене, что, по их мнению, Америка и Китай — две крупные державы в дискуссиях по Украине… США будут держать европейцев в курсе прогресса, но они не рассматриваются в качестве значимых игроков», — уточняется в источнике.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп полтора часа вели деловой телефонный разговор, в процессе которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. По сообщению пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, лидеры общались также на тему, связанную с обменом. Советник отметил, что Вашингтон — главный партнер Кремля в урегулировании происходящего на Украине.

Также Путин заявлял, что при желании прийти к компромиссному решению, переговоры по Украине могут состояться с кем угодно. По словам президента, возникает проблема с подписанием документов, поскольку глава киевского режима Владимир Зеленский* больше не нелегитимен и не имеет права заверять их. К тому же Путин напомнил, что Киеву необходимо отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с РФ. По словам главы государства, это может сделать председатель Верховной рады. Однако, если Зеленский пожелает принять участие в переговорах, российский президент готов направить по этому случаю специальных людей.

До этого Путин отмечал, что за урегулированием украинского конфликта должен стоять долгосрочный мир. Дональд Трамп в свою очередь заявлял о готовности Зеленского к сделке относительно конфликта, но не уточнял условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле оценили телефонный разговор Путина и Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.