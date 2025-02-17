«Явное чудо»: мать освобожденного из плена ХАМАС поблагодарила Россию

Фото: HAITHAM IMAD/ТАСС

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В том числе женщина отметила вклад посла РФ в Израиле Анатолия Викторова.

Мать Александра Труфанова, имеющего двойное гражданство — Израиля и России и освобожденного из длительного плена палестинского движения ХАМАС, — выразила благодарность Российской Федерации за оказанную помощь. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

«С Божьей помощью Саша вернулся живым и здоровым, и это большая радость и облегчение. Моему сыну прострелили обе ноги во время похищения, и для нас это явное чудо, что он стоит и ходит на ногах», — поделилась Елена.

Женщина крайне признательна за содействие послу России в Израиле Анатолию Викторову.

Она попросила власти не останавливать борьбу за скорое освобождение остальных удерживаемых на данный момент организацией. В том числе упомянула выходца из Донбасса — Максима Харкина, он до сих пор в плену.

Александр Труфанов стал заложником ХАМАС в октябре 2023 года. Во время нападения движения на Израиль отец мужчины Виталий Труфанов погиб, а он сам вместе с матерью, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн был похищен террористами. Женщин освободили спустя месяц. Александра же оставили в плену, поскольку в ХАМАС его приняли за военнослужащего. Мужчина также получил ранение в результате захвата.

Пленными обменивались в рамках соглашения ХАМАС и Израиля о перемирии, которое было достигнуто не без участия Белого дома и лидера США Дональда Трампа. Накануне американский политик говорил, что в случае нарушения договоренностей в секторе Газа «разразится ад».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были опубликованы кадры воссоединения Труфанова с семьей после освобождения из Газы.