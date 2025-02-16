Трагедия на тонком льду в Туле: женщина погибла, спасая собаку

Фото: 5-tv.ru

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О произошедшем сообщила пресс-служба МЧС.

В Туле на реке Упа произошла трагедия: женщина погибла, пытаясь спасти свою собаку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тульской области.

Инцидент случился в микрорайоне Левобережный, возле Уютного проезда — 34-летняя тулячка вышла на реку с собакой. Когда животное побежало по тонкому льду, он не выдержал, и собака провалилась. Женщина бросилась за питомцем, однако вскоре сама ушла под воду. Спасти ее не удалось.

МЧС России напоминает, что выходить на лед в зимний период следует с крайней осторожностью. Особенно опасен тонкий лед, который часто образуется на водоемах с сильным течением. Специалисты настоятельно советуют избегать прогулок по замерзшим водоемам и не оставлять без присмотра детей и животных.

В случае происшествия важно немедленно звонить в экстренные службы по номерам 112 или 101.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тела двух мальчиков обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск. По версии следствия, дети вышли погулять на кромку льда, однако тот не выдержал и треснул.