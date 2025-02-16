США интересуются готовностью стран ЕС отправить войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

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Вашингтон намерен выяснить численность сил, которую европейские союзники могут направить в рамках «мирного урегулирования» конфликта.

США интересуются у европейских союзников, что им нужно от Вашингтона для участия в гарантиях безопасности для Украины, а также о том, готовы ли они отправить туда свои войска. Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

В публикации говорится, что США на прошлой неделе направили ЕС документ из шести пунктов и вопросов, цель которого — выяснить, какие европейские страны могли бы внести вклад в гарантии безопасности для Украины и были бы готовы направить туда свои войска в рамках мирного урегулирования, а также какова может быть численность этих сил. Вашингтон также интересует, что европейцам при этом потребуется от США.

Кроме того, документ содержит вопрос о том, какие действия США и их союзники должны будут предпринять, если Россия «нападет на отправленные на Украину силы».

Также Вашингтон интересует, на что готовы пойти европейские правительства для ужесточения санкций против России, включая более строгое соблюдение уже введенных.

По данным агентства, в Европе идет активное обсуждение американского запроса. С большой долей вероятности ЕС даст на него коллективный ответ.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что международные миротворцы не смогут действовать на Украине без мандата Совета безопасности ООН, в противном случае они станут законной целью для армии России.

Так дипломат прокомментировал заявления европейских политиков об отправке миротворцев на Украину, назвав их также «диковинными».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа политических элит из европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, втайне разрабатывает план отправки войск на Украину.