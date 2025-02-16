Глава Минпросвещения Кравцов призвал отказаться от термина «пэтэушник»

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Начальное профессиональное образование должно снова стать престижным, считает министр.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов призвал перестать использовать по отношению к людям с начальным профессиональным образованием термин «пэтэушник». Об этом политик заявил на третьем заседании Всероссийского родительского комитета.

По словам Кравцова, в России стоит возродить систему начального профессионального образования, однако для этого потребуется изменить отношение общества к ученикам подобных учреждений.

«Мы в целом поддерживаем, понимаем необходимость этого решения, но тоже понимаем, что это нужно делать с учетом современных условий, и нам нужна новая модель возрожденного начального профессионального образования, которая позволит готовить кадры под те потребности экономики, которые сегодня есть. Надо здесь подумать над названием, чтобы мы опять не скатились в термин „пэтэушник“ — это надо исключить», — заявил министр.

Согласно предоставленной политиком статистике, Россия остро нуждается в рабочих кадрах, поэтому особенно важно заняться их качественной подготовкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Собянин рассказал о предпрофессиональной подготовке в московских школах.