Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Тимур Юсупов 37 0
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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю.
Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в селе Графовка Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, боевики нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту обстрела Вооруженными силами Украины поселка Коренево в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте.