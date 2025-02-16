«Как она жива в принципе»: Тимати воссоединился со своей юношеской любовью

Рэпер Тимати выкупил проданный им еще в 2013 году Porsche Cayenne Turbo

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Своим счастьем музыкант поделился в личном блоге.

Музыкант и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) выкупил у предыдущего владельца свою любимую машину юности, которую продал еще в 2013 году. Тимати ездил на этом автомобиле еще во времена «Фабрики звезд».

О необычном подарке самому себе рэпер рассказал в соцсетях — он выложил фотографию своего легендарного красно-оранжевого Porsche Cayenne Turbo и поделился, что он в шоке, как машина до сих пор остается на ходу.

«Я просто не понимаю, как она жива в принципе», — пишет музыкант.

Он также рассказал, что цвет машины еще на момент ее первой покупки был выбран неслучайно — он увидел оранжевый Porsche во время поездки во Францию и решил во что бы то ни стало стать обладателем уникального автомобиля, но у себя на родине.

Однако в какой-то момент, один из конкурентов Тимати назло ему скупил целый автопарк таких же автомобилей и перекрасил их в оранжевый цвет, чтобы лишить рэпера индивидуальности. Правда закончилась эта авантюра все равно в пользу Юнусова — спустя всего полгода его завистник обанкротился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама Тимати ответила на слухи о свадьбе сына.