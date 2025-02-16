Танго вдвоем: что мешает женщинам достичь оргазма и как это исправить

Фото, видео: www.globallookpress.com/Annette Riedl; 5-tv.ru

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Сексолог поделилась способами научиться доставлять себе удовольствие во время полового акт.

Психотерапевт и сексолог Анастасия Филиппова эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru рассказала, почему многие женщины сталкиваются с трудностями в интимных отношениях, несмотря на то, что легко могут достичь оргазма самостоятельно. Этот вопрос волнует многих, и важно разобраться в причинах, которые могут мешать удовольствию.

Первый момент, который стоит учитывать, — это особенности организма. Женщины могут иметь разные типы половой конституции, которая бывает сильной, средней и слабой. Те, у кого более выраженная, как правило, легче достигают удовлетворения в паре. Знание своего тела и понимание его особенностей может помочь настроиться на правильную волну.

«Головка клитора — это такая кнопка „пуск“. Как головка пениса у мужчины. Если мы будем стимулировать мужчине грудь, мошонку, но при этом не трогать головку пениса, то, соответственно, оргазм не случится. То же самое у женщин», — рассказывает сексолог.

Второй важный аспект — психологическое состояние. Если женщина переживает стресс, не чувствует гармонии с собой или не уверена в своем теле, это может помешать расслаблению. Филиппова подчеркивает, что для достижения гармонии важно понимать: только женщина ответственна за свое эмоциональное и физическое состояние. Открытое общение с партнером и способность рассказать о своих предпочтениях становятся важным шагом к настоящей близости.

Физическая подготовленность тоже имеет значение. После родов или с возрастом в теле происходят изменения, и важно поддерживать форму с помощью регулярных упражнений. Гимнастика для интимных мышц помогает улучшить ощущения и укрепить здоровье. Это также влияет на уверенность в себе и способствует лучшему восприятию близости.

Знание своего тела — это не только физическое, но и эмоциональное восприятие. Женщины, которые понимают, какие именно зоны их тела наиболее чувствительны, могут лучше передавать эти знания партнеру. Важную роль играет умение не стесняться и открыто говорить о желаниях, чтобы интимная жизнь была максимально комфортной для обоих.

Позы, в свою очередь, могут сыграть ключевую роль в получении удовольствия. Некоторые положения тела способствуют лучшему восприятию интимных ощущений. Анастасия рекомендует пробовать различные позы, чтобы найти те, которые будут приносить наибольшее удовлетворение.

Напоследок сексолог напомнила, что важно не забывать про стимуляцию ануса.

«Стимулирование данной зоны поможет женщине получить свой оргазм. Почему? Потому что там очень много нервных окончаний, и именно там как раз-таки заканчиваются ножки клитора», — дополняет Филиппова.