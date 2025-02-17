«Повзрослел»: за что Павел Табаков благодарен своей возлюбленной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сын Олега Табакова и Марины Зудиной повзрослел после начала самостоятельной жизни.

Актер Павел Табаков, известный по ролям в сериалах «Юморист» и «Молодежка», преодолел юношеский максимализм и обрел душевную гармонию. Об этом он рассказал в беседе с Men Today.

«Я научился понимать, когда человек искренен, когда нет. Хотя больше благодаря жизни с чужими людьми в общежитии. Научился уживаться, разбираться в людях», — откровенно признался актер.

Благодарность за внутреннее становление сын звездных родителей выразил и своей возлюбленной, которая воспитывает во нем «сдержанность и рациональность».

«Повзрослел благодаря моей второй половине», — признался он.

Общий досуг, который включает в себя даже совместные занятия спортом, поспособствовал и тому, что Павел не стареет душой, хотя и не придерживается больше бунтарского стиля. В детстве, по собственному признанию, вместе с одноклассниками он даже попадал в полицейский участок.

Знаменитость старается придерживаться здорового питания и планирует отказаться от сладкого, а вот планов на будущее в профессиональной и личной сфере пока не имеет. В сети пользователи предполагают, что загадочная избранница, повлиявшая на Павла, — это его продюсер и пиар-директор Ксения Ермоленко.

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