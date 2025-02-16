Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Представитель Кремля напомнил о признании экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей, что ЕС и Киев не собирались выполнять Минские соглашения.

Россия на будущих переговорах будет учитывать прежний обман со стороны стран Запада. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

Песков напомнил признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая по выходе в отставку заявила, что страны Запада не собирались выполнять Минские соглашения и заключили их только для того, чтобы дать Киеву время вооружиться.

«Разве это не обман? По-русски это обман. Но это просто должно стать, должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что при исполнении Минских соглашений Украина сохранила бы свои территории, а русские люди в Донбассе не подверглись бы издевательствам.

Также представитель Кремля отметил, что после отказа Киева от стамбульских договоренностей 2022 года Москва будет учитывать стремление украинских властей не нести ответственность за свои слова, а также отсутствие у них суверенитета.

На днях исполнилось ровно десять лет с момента заключения Вторых минских соглашений. Они были подписаны 12 февраля 2015 года президентами РФ Владимиром Путиным, Украины Петром Порошенко и лидером Франции Франсуа Олландом, а также канцлером Германии Ангелой Меркель. Договор должен был положить конец кровопролитной войне в Донбассе. Однако соглашение не помогло Украине преодолеть раскол.

Одной из причин неуспеха стало то, что многие формулировки в документе были размыты, и это позволило Киеву трактовать их так, как было выгодно.

Также западные политики изначально не были честны. Главной их задачей было не примирение Украины и Донбасса, а подготовка Киева к вооруженному противостоянию с Россией. В этом призналась Меркель в 2022 году.

Сами украинские граждане, которые были против конфликта и хотели пойти на компромисс с ДНР и ЛНР, ничего не сделали для этого. Политический инфантилизм украинцев тоже повлиял на негативный исход.

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