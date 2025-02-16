Долгожданное пополнение: в Московском зоопарке появились новые обитатели

Фото, видео: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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За детенышами наблюдают не только специалисты, но и посетители.

В начале февраля в Московском зоопарке произошло долгожданное событие — самка капибары Малая родила девятого детеныша. Также самка равнинных горилл по имени Кира родила малыша-мальчика. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

У Малой роды проходили прямо в экспозиционном вольере, и посетители могли наблюдать за появлением на свет капибаренка. Рядом с мамой были все члены семьи: отец Кузьма и остальные дети. Роды прошли благополучно, без вмешательства зоологов.

Пресс-службе зоопарка удалось снять редкие кадры — на одном из них видно, как только что рожденный малыш с трудом встает на лапки. Через несколько мгновений ему удается сделать первые шаги, а заботливая мама стоит рядом, поддерживая.

Малая и Кузьма вместе с начала 2020 года. За это время у пары родилось 9 детенышей. Четверо подросших самцов были отправлены в другие зоопарки.

Капибаренок в первые месяцы жизни будет питаться исключительно молоком матери, хотя уже сейчас он начинает пробовать «взрослую» еду: сено, зелень, овощи и фрукты. Члены семьи активно участвуют в заботе о малыше — у этих животных помощь по уходу за потомством делят все.

Фото, видео: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

На этом хорошие новости для зоопарка не закончились. Спустя всего сутки после появления капибаренка в другом павильоне также случилось долгожданное пополнение. У самки гориллы Киры родился еще один детеныш.

Кира, которой 29 лет, давно живет в зоопарке вместе с самцом Визури. За 15 лет совместной жизни у пары появилось четыре малыша. Сейчас в группе горилл кроме младенца живут взрослая самка Шинда, ее дочка Ама, а также дочери Киры — восьмилетняя Афия и шестилетняя Клеопатра. Когда их сыновья Викинг и Квабена подросли, они были отправлены в другие зоопарки.

Как и капибаренок, детеныш гориллы будет питаться молоком матери до шести месяцев. После этого начнет пробовать пережеванную пищу, но окончательно от молока откажется только к 3-4 годам. Гориллы в зоопарке питаются зеленью, веточным кормом, свежими овощами, орехами, семечками и сухофруктами.

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