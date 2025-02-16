Отрицали традиционную медицину: шестилетний ребенок умер в семье петербуржцев

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родители вызвали медиков в последний момент. Они уже ничего не могли сделать для мальчика.

В семье петербуржцев, которые не признают традиционную медицину и не обращаются к врачам, умер шестилетний ребенок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла накануне в Красносельском районе Северной столицы. Отец мальчика вызвал скорую помощь после того, как его сын начал задыхаться. Приехавшие медики не смогли спасти ребенка.

По словам родителей, мальчик страдал невралгией, однако за медицинской помощью они не обращались, так как традиционную медицину не признают и занимаются самолечением.

Ребенок также не ходил в учебное заведение. При этом семья характеризуется как благополучная. По факту происшествия проводится проверка.

В прошлом году родителей двухлетней девочки из Красноярска, умершей годом ранее из-за неправильного питания, приговорили к 11 месяцам исправительных работ за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение с несовершеннолетним.

Известно, что родители не кормили ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи. По версии следствия, 35-летний отец и 36-летняя мать девочки, придерживаясь сыроедения, с самого рождения прививали ребенку свои привычки.

Кроме того, малышку ни разу не показывали врачу. А когда та заболела коронавирусом, родители не обратились за медицинской помощью, пытаясь лечить ее дома народными средствами. В апреле 2023 года девочка умерла.

Ранее 5-tv.ru рассказал о жителе американского штата Индиана, который не заметил, как крысы заживо едят его полугодовалого сына.