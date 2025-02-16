Второй тур выборов президента Абхазии назначили на 1 марта

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В Республике огласили результаты первого тура выборов.

Повторный тур на выборах президента в Абхазии назначены на первый день весны. Соответствующее заявление сделала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии.

«Будет повторное голосование. Второй тур, по предварительным данным, будет проходить 1 марта», — сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Решение о выделении еще одного дня для выборов было принято по результатам первого тура голосования. На данный момент ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Места распределились следующим образом: лидирует бывший вице-президент республики Бадра Гунба, за которого голос отдали 46,38% избирателей; за ним следует бывший министр экономики Адгур Ардзинба, за которого голос отдали 36,92% избирателей. Оба примут участие в повторном голосовании.

Из гонки выбыли экс-председатель Контрольной палаты республики Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, получившие 7,53%, 4,04% и почти 1% голосов, соответственно.

Исходя из последнего отчета ЦИК Республики, явка на выборах составила около 69%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Абхазии стартовали выборы президента.