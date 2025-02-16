Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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В результате зверств киевского режима есть погибший и пострадавший мирные жители.

Жительница Белгородской области погибла в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», — рассказал он.

Дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово, расположенной в Валуйском округе. Атака на гражданские транспортные средства ставит под сомнение соблюдение норм международного гуманитарного права и безопасность мирных жителей РФ, которые регулярно подвергаются опасности.

Гладков выразил искренние соболезнования родственникам и всем близким погибшей. Он подчеркнул, что такая утрата всегда оставляет глубокую рану в сердцах тех, кто остался. Жестокие убийства киевского режима мирных жителей РФ являются не только трагедией для тех, кто любил невинно убиенных, но и для всей страны.

Также известно, что в результате происшествия еще одна женщина получила травмы. Она находилась за рулем транспортного средства и получила сильные ушибы рук, а также баротравмы. Несчастную экстренно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель.