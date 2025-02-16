В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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На территории действует режим ЧС федерального масштаба.

При обстреле ВСУ поселка Коренево в Курской области пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Пожилой мужчина попал под удар врага во дворе своего дома.

«С осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики оказали всю необходимую помощь. Несмотря на ранения легкой степени тяжести, мужчина будет доставлен в Курскую областную больницу», — отметил Хинштейн.

Также уточняется, что в результате атаки украинских боевиков на поселок повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. Помимо этого, выбиты стекла в нескольких жилых домах. Новые оконные блоки будут восстановлены в ближайшее время.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ предприняли попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью.