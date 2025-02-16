Тайная свадьба с Краймбрери: Дава засветил обручальное кольцо на пальце

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Знаменитости долго скрывали свои отношения, поэтому новость о беременности певицы стала сюрпризом для многих.

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) и певица Мари Краймбрери могли втайне пожениться. Будущий папа засветил обручальное кольцо на пальце, пишет 7Дней.ру.

В субботу, 15 февраля, пара побывала на концерте певца Димы Билана. Видео с мероприятия публиковал Дава в личном блоге. На концерте Краймбрери выступила с Биланом. За своей возлюбленной из зрительного зала наблюдал Дава.

При этом сам блогер успел засветить кольцо, надетое на безымянный палец. Причем украшение похоже на обручальное. Кольцо заметили подписчики и предположили, что пара сыграла тайную свадьбу. Вероятно, артисты поспешили пожениться, чтобы успеть к рождению ребенка.

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Дава и Мари Краймбрери долгое время скрывали свои отношения, потому что певица не хотела делиться деталями личной жизни. На мероприятиях они отходили подальше друг от друга. А на совместных фото с поцелуями и объятиями закрывали лица. Летом 2024 года Краймбрери похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце, ни у кого не было сомнений, что это подарок Давы в честь помолвки. Сам рэпер старательно держал интригу.

В новом году артисты объявили, что впервые станут родителями. В соцсети они опубликовали видеоролик, на кадрах которого Дава делает предложение любимой, а Мари демонстрирует округлившийся животик. Знаменитости пока не рассказали, какого пола малыш, но в сети уже предполагают, что родится девочка.

Дава и Краймбрери впервые станут родителями этой весной. Будущий папа уже обустроил две детские комнаты в своем доме. Он поделился, что всегда мечтал о большой семье. Артист хочет стать отцом двух мальчиков и одной девочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на новость о том, что ее бывший станет отцом. На празднике в честь Дня всех влюбленных артистка поделилась своими чувствами, связанными с беременностью Мари Краймбрери от Давы.