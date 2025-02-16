Израиль проинформировал о 73 находящихся в секторе Газа заложниках

Фото: Reuters/Amir Cohen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В рамках первого этапа соглашения освобождены 19 человек.

В секторе Газа по-прежнему остается в заложниках 73 израильских гражданина, как сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника — живых и погибших», — отметил он.

Гендельман добавил, что на первом этапе соглашения из плена были опушены 19 человек, среди которых пять военных. Израиль ожидает решения еще в отношении 14 людей.

«Государство Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего», — подытожил советник.

В январе между Израилем и палестинским движением ХАМАС был начат первый этап режима прекращения огня. В этот период, который продлится 42 дня, планируется освободить 33 израильских заложника и около 1,9 тысяч палестинцев. В тот же день организация освободила трех человек в обмен на 90 палестинских пленных. Позже состоялись еще несколько обменов. В субботу, 15 февраля, ХАМАС передал представителям Красного Креста трех заложников, среди которых был россиянин Александр Труфанов.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников в секторе Газа.