Не сможете переучить: как работать с зумерами, чтобы они не увольнялись

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Если вы рассчитываете на долгосрочное сотрудничество, следует принять во внимание несколько правил.

Для того, чтобы эффективно работать с зумерами, руководителю необходимо вести честный и открытый диалог на собеседовании. В ходе совместной деятельности не стоит прибегать к яростной критике и чрезмерно загружать юного сотрудника задачами. Если внимательно относиться к зумеру, удастся сократить вероятность его увольнения, рассказала предприниматель Полина Курач в беседе с Газета.ру.

«На собеседовании зумеры, которые ценят искренность и открытость, охотно расскажут, каким видят свое рабочее место. Если ожидания кандидата не совпадают с вашими, обсуждайте это прямо и рассматривайте других претендентов или представителей других поколений, если вы чувствуете, что вам дискомфортно. Не нужно надеяться, что вы сможете „переучить“ и „сломать“ „зеленого“ сотрудника», — объяснила эксперт.

Отличительная черта сотрудника-зумера — он никогда не станет жертвовать ради работы личным временем. Компаниям, которые требуют постоянных переработок, следует это учитывать. Бесполезно пытаться скрыть этот факт. К слову, в рабочем процессе руководителя тоже ждет много нюансов.

«Если ранее сотрудники воспринимали начальство как „кормящую руку“, которую нужно уважать и ни в коем случае рядом не чихать, как у Антона Павловича, то новое поколение видит в руководителях прежде всего партнеров. Они хотят честного отношения, а не выполнения рутинной работы без признания заслуг. „Пластиковое“ уважение уходит в прошлое: если не дать сотрудникам возможности развиваться, они найдут более поддерживающие условия», — рассказала предприниматель.

Привычка безосновательно критиковать сотрудника плохо скажется на деловых взаимоотношениях с зумером. Ошибки следует обсуждать вместе, целью таких бесед должно стать стремление решить проблему. Задачи необходимо формулировать четко, чтобы они не пугали сотрудника.

Если зумер будет страдать из-за неравномерной нагрузки, это не лучшим образом скажется на его мотивации. Следить за балансом нагрузки и вовремя реагировать на выгорание сотрудников — основные задачи руководителя, заинтересованного в сотрудничестве с зумерами.

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