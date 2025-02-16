Зима недаром злится: синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля

Гидрометцентр предупредил об осадках в столице в воскресенье 16 февраля

Фото: 5-tv.ru

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В столичном регионе ожидается сильное похолодание.

Облака, снег и гололедица — погода, которую стоит ожидать жителям столичного региона воскресным днем, 16 февраля. Данный прогноз размешен на официальном сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве заметно похолодает. В дневное время суток температура воздуха будет находится в диапазоне от –9 до –7 градусов. Предполагается, что ночью температурные показатели достигнут –14 градусов.

В Московской области станет еще холоднее. Синоптики обещают, что днем температура будет колебаться от –12 до –7 градусов. Ночью показатели на термометрах могут упасть до –17.

Отмечается, что дуть будут северо-западный и западный ветра со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление достигнет промежутка в 744–747 миллиметров ртутного столба.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что наступившее воскресенье можно считать самым холодным днем уходящей недели в Москве. Он также уточнил, что непривычный холод в столице задержится примерно до 22 февраля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха на грядущей неделе дойдет до аномальных –15 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о температурных прогнозах Вильфанда на 2025 год. Ученый делился тем, что текущий год может войти в пятерку самых жарких на Земле.