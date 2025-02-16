Все что угодно: Украина готова отправлять в США крупные партии куриных яиц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Поддержка Дональда Трампа того стоит, уверены власти Киева.

Власти Украины готовы на все, чтобы не потерять поддержку США — в том числе, отправлять в Соединенные Штаты крупные партии куриных яиц. Учитывая, что в американских магазинах наблюдается дефицит этих продуктов, идея может найти отклик. Об этом пишет Washington Post, подчеркивая, что выдвинутое предложение — «шутка».

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — рассказала газета.

Собеседник издания отметил, что Киеву известно, как стремительно растут цены на яйца в США. Американцы явно не в восторге, а Украина от нехватки этих продуктов не страдает — наоборот, в стране профицит куриных яиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украине предложили продать США воздух и небо вслед за редкоземельными металлами. В Совфеде России уверены, что власти Киева готовы продать страну в зависимость на все времена.