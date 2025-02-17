Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Махинации с банковскими карточками становятся более изощренными.

Кредит, полученный под влиянием мошенников, можно будет не отдавать. То, что раньше приходилось долго доказывать в судах в индивидуальном порядке, теперь стало нормой нового закона, принятого Государственной думой. Важное условие — должно быть возбуждено уголовное дело.

Кредитно- финансовые организации должны будут сами проводить дополнительные меры проверки — гражданин действительно сам обратился или его заставили? Для этого и банкам, и клиентам дается время на подумать. «Период охлаждения» — это время между одобрением заявки и поступлением денег на счет.

Если речь о сумме до 200 тысяч рублей — это четыре часа, если больше — двое суток.

Одновременно президент дал поручение правительству усилить ответственность кредитных организаций за фактически попустительство. Ситуация складывается близкой к критической. В прошлом году больше 250 миллиардов рублей похитили мошенники у клиентов банков.

Такие сверх прибыли не дают ни наркотики, ни проституция, а потому мы видим настоящий вал мошеннических схем, который зачастую проходит еще и под покровительством украинских спецслужб. Чего только они не придумывают и прямой обман, и многоступенчатые стратегии, когда клиентов убеждают обезопасить средства от мошенников. Активно применяют современные технологии с подменой номеров, голосов и даже лиц.

Но помимо злодеев и их жертв в любой схеме всегда присутствуют третьи лица — посредники, что забирают деньги у одних и передают другим за небольшой процент. Причем они ведь явно знают, что творят. На криминальном жаргоне их называют «дропперы», реже — «курьеры». Кто они таки и почему участвуют в сомнительных операциях — расследование обозревателя «Известий» Александра Морозова.

Эта история наделал много шума — 87-летняя Галина Литвина до сих пор не может отойти от случившегося, пьет успокоительные таблетки. Несколько дней пенсионерке из Санкт Петербурга, названивали, лжеполицейские, убеждали перевести на безопасный счет ее сбережения. Грозились отключить телефон, пугали уголовным делом.

«А сколько у вас есть? У меня только 100 тысяч, я оставила на похороны. Мало ли что со мной будет, чтоб ребятам спокойно было и могли не беспокоиться», — рассказала нашей редакции пенсионерка, Галина Литвина.

В итоге пенсионерка не выдержала мощного прессинга. Аферисты заказали ей такси до банка. И если бы не бдительный водитель, который вмешался в разговор, пенсионерка лишилась бы своих денег — они утекли бы на чужую карту.

А вот другую пенсионерку мошенникам удалось обмануть. Жительница Самары отдала аферистам рекордную сумму, 421 миллион рублей. Бывшую главу корпорации развития Самарской области мошенники заставили поверить в то, что кто-то получил доступ к ее счетам для финансирования ВСУ, и убедили обналичить все сбережения, которые она передала курьерам, чтобы их внесли на «безопасный счет».

Мошенники все разыграли, как по нотам говорит пенсионер. Сначала якобы перевели звонок в безопасную линию, а потом попросили включить видеосвязь, с демонстрацией экрана.

А дальше аферисты без проблем вошли в Госуслуги, через которые и оформили кредит в онлайн-банке, 100 тысяч рублей.

«Банк дает мне просто отписки, что пользователь обязан содержать в тайне свои данные», — рассказал потерпевший Сергей Носов.

«Для оформления услуг, в том числе кредитных продуктов, используется двухфакторная аутентификация: авторизация через государственную систему аутентификации пользователей Госуслуги и подтверждение по SMS-коду. В случае возникновения сомнений мы можем отклонить кредитную заявку и запросить дополнительные документы, включая паспорт», — ответ «Яндекс банка».

Судя по этому ответу онлайн-банка нашей редакции, сомнений у виртуальных кредиторов не возникло, что деньги дистанционно берет именно пенсионер.

«Дел по телефонным мошенникам является достаточно редко раскрываем и мало перспективным», — прокомментировал адвокат Роман Францев.

В прошлом году телефонные мошенники украли у россиян 250 миллиардов рублей, сумма рекордная за последние годы. Из похищенных денег удалось вернуть лишь девять процентов, капля в финансовом море. Помешать мошенникам оформлять кредиты на доверчивых граждан, должен так называемый «Период охлаждения».

«Четыре часа и сорок восемь часов. И эти сроки установлены для того, чтобы человек принял осознанное решение», — рассказал депутат государственной думы РФ, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков.

Теперь срочно кредит из-за разгула мошенников получить будет нельзя.

«Банки должны будут делать еще более тяжелую работу для того, чтобы уже и обезопасить себя», — комментирует независимый инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Но эксперты считают, что есть в законе и пробелы.

«Краеугольный камень этого законопроекта будет доказать, что это было мошенничество. В первую очередь, надо обратиться в правоохранительные органы, которые должны установить, что это действительно было мошенничество. Только уже после этого оспорить кредитный договор. В обратной последовательности, скорее всего, это работать не будет», — рассказал адвокат, Евгений Кривцун.

Поэтому придется вводить дополнительные меры, чтобы отслеживать каждую такую операцию. Но и это не все, звонки махинаторов теперь будут маркировать.

Специалисты подсчитали, в конце 2024 года, мошенники звонили россиянам больше двадцати миллионов раз в день. Заблокировано сорок пять миллионов звонков.

«Любая компания, когда будет звонить вам неважно, знакомая, она вам есть, у вас с ними отношения. Это может быть, ваш банк это может быть другой банк, но будет написано звонит банк, и оператор связи будет обязан проверять подлинность этой компании», — прокомментировал заместитель председателя комитета государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В Сети — сотни чатов и ботов, которые могут создать голос вашего близкого человека, и не только его.

Алгоритм машинного обучения позволяет создавать видео и аудиозаписи, где лица людей подделываются с поразительной точностью, при этом для этого необходимо минимальное количество исходных данных.

«Для низкой качественной генерации подойдет всего лишь одна фотография. Для видео больше материалов. Для аудио, возможно, в реальном времени, менять свой голос на любого человека», — сказал генеральный директор компании в области компьютерных технологий Георгий Новик.

Похитив личность, можно вскрыть счет в банке. Но можно распознать фейк и самостоятельно.

«Попросить человека совершить действия, которые могут привести к сбою технологий. Например, поправить очки или сделать глоток из чашки. При голосовании эти признаки подделки, это отклонение в интонациях, в выборе слов», — комментирует руководитель пресс-службы «Сбербанка» Мари Месропян.

Задержанный безработный и ранее судимый житель Казани, искал так называемых дропперов, подставных лиц, кто готов был на свои счета от английского drop — уронить, украденные у людей деньги. По словам следователей, на счету таких дропов оказался пятьдесят один миллион рублей.

Успешный танцор, артист кордебалета Музыкального театра, а теперь еще и дроппер. Девятнадцатилетний летний племянник Екатерины Варнавы, Георгий Варнава, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Заказ — это 350 тысяч рублей, все сбережения московской пенсионерки, которые мошенники предлагали перевести на безопасный счет. Но сотрудники банка где хранился вклад, среагировали оперативно и вызвали полицию. В итоге курьера задержали.

«Бабушка или дедушка переводят условные 100 тысяч рублей на определенную карту. И задача дроппера в течение десяти, пятнадцати минут оказаться у банкомата и как можно собственно скорее обналичить эти деньги и далее уже передать их курьеру, который за ними приезжает», — поделился с нашей редакцией заместитель директора института высокотехнологичного права, Генрих Девяткин.

При этом банки щедрой рукой сами раздают карты.

Сейчас дропперы отделываются легким испугом, минимум банки внесут в черный список, максимум полиция привлечет к уголовному делу, о мошенничестве и то, это еще надо доказать.

«Продажа карт, она запрещена банковскими правилами. То есть в банке прописано, когда вы берете карточку, вы не имеете права сообщать данные карты, передавать личный кабинет третьему лиц», — рассказал основатель инвестиционного канала Андрей Огородников.

Но легкие деньги, скоро обернутся уголовным наказанием. Десять лет тюрьмы планируют давать тем, кто предоставляет свои банковские реквизиты и участвует в преступных схемах. По данным МВД в такую деятельность вволочены до двух миллионов дропперов.