Взятие Будапешта: операция, которая продолжалась 108 дней

Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Егоров; 5-tv.ru

13 февраля 1945 года советская армия освободила город от немецко-фашистских войск.

2025-й — особый год, 80 лет окончания самой кровопролитной войны в истории человечества. И эта дата как лакмусовая бумажка показывает наличие памяти и совести в мировом масштабе. 13 февраля 1945 года была освобождена столица Венгрии, город Будапешт. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров отправился по местам боевой славы.

Этот город наши освобождали дольше всех европейских столиц — 48 дней. А вся операция заняла 108 дней. Гитлер цеплялся за Будапешт изо всех последних сил.

Три мощных рубежа обороны фашисты назвали «Маргарита», «Кароль» и «Атилла». Они четко отдавали себе отчет — сразу за Будапештом падет Вена, а затем и Берлин.

Во время Будапештской операции было предпринято несколько попыток взять столицу Венгрии. Советские солдаты форсировали Дунай, прорвали оборону и вышли к северным пригородам. Гитлеровцы бросили все резервы на защиту юга. Но танковые части красной армии обошли город с Запада и вскоре он был полностью окружен.

Советское командование предложило фашистом сдаться. Письмо с ультиматумом должны были доставить капитаны Остапенко и Штаймец, но были убиты немцами, для которых потеря Будапешта означала катастрофу.

«В южной части Венгрии, в округе Зала есть несколько нефтяных промыслов, которые были очень, очень важны для немецкой армии. Нефть была необходима немецким танкам самолетам, машинам. Поэтому Гитлер не позволял войскам отступать», — поделился с «Известиями» Тамаш Ковач, доцент кафедры истории правоохранительных органов факультета правоприменения национального университета государственной службы.

Гора Геллерт — это последняя точка обороны фашистов, отсюда весь Будапешт как на ладони и очень удобно бить по наступающим советским войскам.

Анатолий Порубин хорошо помнит те дни. Был ранен в городских боях. Получил медаль за отвагу, взяв в плен группу фашистов, укрывающихся в одном из домов.

«А я спрашиваю: „Сколько человек?“ Он посчитал — восемнадцать. Мы подходим туда, окружили и давай кричать», — рассказал ветеран ВОВ Анатолий Порубин.

Елизавета Диденко. Разведчицей прошла войну от Сталинграда до Будапешта и встретила Победу в Венгерской столице.

«А у нас техники меньше было, а у них намного больше техники было, и наши умом делали больше, чем они техникой своей», — прокомментировала ветеран ВОВ Елизавета Диденко.

Площадь свободы Будапешта. Здесь находится главный символ освобождения Венгрии от фашизма. Мемориал советским солдатам. Сюда приносят цветы и вспоминают тех, кто пал, сражаясь с захватчиками.

«370 тысяч человек красноармейцев, которые были награждены медалью за взятие Будапешта, приравнивали эту награду к ордену. Это говорило об особом геройстве, которое было проявлено при освобождении Будапешта», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации В Венгрии, Евгений Станиславов.

Многие жители страны благодарны Советским войнам за освобождение, но как не парадоксально, движение нацистов процветает и множится в Венгрии и в наши дни. По Будапешту маршем ходят последователи Гитлера, устраивая шествия в городе, куда третий рейх принес лишь смерть и террор.

«Для национал-глобалистских кругов в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки это своего рода политический инструмент. Они пытаются выделить своих собственных героев и искажают реальную историю. Больше всего человеческих жертв во Второй мировой войне понесла Красная Армия. И нам следует не забывать об этом», — прокомментировал куратор ассоциации против фашизма Эсик Бандже.

Стереть память уже в наши дни пытается Европа с Западом. Польша, страны Прибалтики, Украина сносят памятники советским воинам и переписывают историю, вычеркивая из нее страницы, посвященные подвигу советского воина, освободившего мир от нацизма.