Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Ереван засобирался в Европу, а там советские АЭС не жалуют.

К европейским расценкам на электричество следует присмотреться Армении, где треть электроэнергии даtт атомная электростанция советской постройки. И это проблема, ведь Ереван засобирался в Европу, парламент принял в первом чтении законопроект о начале переговоров по вступлению в ЕС.

Самое интересное в этой истории то, что Евросоюз никак не отреагировал на это решение. Просто не заметил, не до того сейчас.

Понятно, что это чисто политический ход, в расчете подразнить Москву. Даже без базового просчета экономических последствий. Россия ведь четко дала понять — либо вы в ЕАЭС, либо в ЕС. Третьего не дано. На двух стульях не усидеть.

Запад в последние годы рассматривает Ереван как плацдарм для захода на Кавказ, раз уж с Грузией откровенно не получилось. В глобальном противостоянии все средства хороши. Осенью попытались даже раскачать Абхазию, которую ни Брюссель, ни Вашингтон не признают независимой. Но этой Республике хватило здравомыслия не доводить ситуацию до края. Тем более есть шанс все урегулировать цивилизованно на избирательных участках.

После досрочной отставки в ноябре президента Аслана Бжании, высший пост в Республике оказался вакантным. За него боролись пять кандидатов. Все они пришли на участки и были настроены оптимистично.

Явка превысила необходимый по законодательству порог в 55%, нарушений не было. Выборы признаны состоявшимися. Помимо собственно Абхазии избирательные участки были открыты в двух городах России — в Москве и Черкесске.

Для того, чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать более 50% голосов, пока никому не получилось. Будет второй тур — 1 марта.

Президент Абхазии уже приглашен на юбилей Победы 9 мая на Красной площади. Теперь осталось выяснить, кто это будет.