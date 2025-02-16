Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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Россиян ужаснули братские могилы в подвалах Русского Поречного. Но и в других населенных пунктах украинские каратели вели себя так же.

«Мои ребята», — исчерпывающее определение, раскрывающее по-настоящему отеческое отношение к бойцам, рискующим своими жизнями. К жителям приграничья, которые натерпелись из-за воздушных атак ВСУ и особенно с началом вторжения.

По мере того, как российские войска освобождают курские села, вскрывается страшная правда, что творили украинские формирования. Тотальное мародерство — это еще полбеды. Мы уже рассказывали о братских могилах в подвалах Русского Поречного. Но и в других населенных пунктах каратели вели себя так же. Спасенные жители Николаево-Дарьино рассказывают, что за время оккупации в их селе погиб каждый второй, оказавшийся в заложниках.

Как можно эти территории на что-то менять? Репортаж корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

«Убило брата моего, дроны его расстреляли. Мальчик семилетний погиб, дрон попал в подвал. Мужчину возле своего дома застрелили», — рассказывает местная жительница.

Новые свидетельства жестокости ВСУ. Одна из немногих выживших жительниц села Николаево-Дарьино с трудом находит слова, чтобы рассказать, что творили украинские боевики, пока хозяйничали у них дома. Полгода держали в ужасе всех гражданских, издевались, насиловали хладнокровно расстреливали. И подобных свидетельств становится все больше

«Мужа у меня убили. Пошел за водой, а они взяли и застрелили», — поделилась с нашей редакцией эвакуированная жительница.

Этим женщинам удалось выжить, только благодаря друг другу, помогая и поддерживая в самые трудные минуты оккупации. Наши десантники, как только выбили отсюда террористов сразу эвакуировали мирных жителей.

«Вот эта женщина сидит, большая ей благодарность от восьми человек, которые жили в подвале, и ребенок годовалый. Она всех кормила со своего подвала, готовила, бегала кормила», — рассказала местная жительница Надежда.

«Самая первая задача была вывезти живыми и здоровыми гражданских, чтобы не причинить им никакого вреда. Только эта задача была перед нами поставлена», — поделился с нашей редакцией боец с позывным «Большой».

Не отставали от своих украинских товарищей их иностранные коллеги наемники. Уже до Европы начало доходить, зачем их граждане идут в ВСУ. В Германии удивляются, что их гражданин, некий Бен, которого совсем недавно величали не иначе как герой борьбы с Россией, прошедший Бахмут, — садист насильник, как оказалось. Все есть на видео, которое никто и не скрывал в сети.

На записях слышно, как женщины говорят на немецком и английском: «Пожалуйста, остановись, пожалуйста» и «Бен, нет». Некоторые выглядят ошеломленными, у других видны травмы. Одна лежит неподвижно.

Дальше — больше. Оказалось, что в чатах соцсети он и вовсе публиковал порно с детьми, и что ордер на арест в Баварии выдали еще в 2003 году, но задержали вот в 2025 году, причем сами украинцы под Сумами — ближайшая линия соприкосновения в курской области, где уже документально подтверждены зверства коллег немецкого Бена.

Даже уже видавших многое бойцов поражает то, что открылось их глазам в курских селах, в которых хозяйничали террористы ВСУ. Сначала Русское Поречное, где боевики загоняли в подвалы всех без разбора, женщин, стариков и забрасывали потом их гранатами. Теперь вот Николаево-Дарьино, где кроме нескольких женщин удалось выжить только одному мужчине.

Боец с позывным «Сумрак» родился и вырос в Курской области.

«Здесь это наша земля. Наша земля, и мы будем их выдавливать. И я думаю, что это все будет в скором времени. Выдавим мы эту нечисть с нашей земли. Курск 2.0 у них будет, однозначно», — сказал командир десантно-штурмовой роты 155 бригады морской пехоты, с позывным «Сумрак».

Нечисти практически каждые сутки становится на 300-400 недочеловек меньше. А общие потери ВСУ за время нахождения на нашей земле уже превысили 60 тысяч.

За считанные минуты бойцы 155 бригады устанавливают катапульту и собирают сам дрон. Ударный «Ланцет» готов к запуску.

Установка для запуска напоминает больше катапульту. На подготовку уходит не больше десяти минут. За счет нанокомпозитных материалов вражеские РЭБы бессильны, и даже силы ПВО не заметят летящий боеприпас. Ну а если «Ланцет» засек цель, то увернуться от него у врага не будет ни малейшего шанса.

Дрон разведчик засекает вражескую артиллерийскую установку на окраине лесополосы. Несколько минут — и цель поражена.

«Сбивали танки, подбивали ПВО. Подбивали РСЗО. Мы все можем подбивать. Джипы противника, возможно, с командованием», — поделился с нашей редакцией техник отряда БПЛА 155 бригады морской пехоты группировки войск «Север», с позывным «Север».

Еще одну колону техники остановили наши морпехи 810 бригады. На подступах к их позициям. Артиллерия в связке с беспилотной авиацией сработала четко и слаженно.

«Расчеты ПТУРа остановили колонну. И потом мы начали уже по ней отрабатывать. И остановили колонну. Ночью еще две машины подъехали, и по ним FPV отработали, а мы уже отработали по пехоте», — рассказал командир гаубичного взвода с позывным «Гром».

А это уже морпехи сороковой бригады готовят к запуску свой ударно-разведывательный беспилотник «Молния-2».

«Отправляем врагам послания: «враг, сдавайся, твоя гибель неизбежна, победа будет за нами», — показал листовку наш военнослужащий.