Новая глава в мировой политике: как РФ и США дали старт урегулированию украинского кризиса

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Россия в рамках любых возможных договоренностей будет требовать конкретных гарантий.

Главное событие недели — начало прямого диалога между Москвой и Вашингтоном. Телефонный разговор Путина и Трампа запустил цепь событий. Обычно по дипломатическому протоколу отмечают, кому кто звонил. Из логики событий выходит, что инициатива была от Трампа. Он же обещал это во время предвыборной компании, да и после инаугурации. Но в официальных сообщениях Кремль и Белый дом на этой детали внимание не заостряли.

Протокольные формальности могут повредить делу. Трампа итак пытаются обвинить в том, что он сдался Путину.

Партия войны на Западе сильна, оборонные бюджеты, раздуты до небывалых размеров и конечно, «ястребам» не хочется терять своих денег.

От той минуты, когда лидеры двух стран друг друга поприветствовали лично и до той минуты, когда они поставят подписи под каким-либо соглашением, будет период нестабильности и провокаций.

Неслучайно вдруг якобы российский дрон врезался в защитный колпак над Чернобыльской АЭС. Понятно, что это провокация Украины, понятно, что ни к чему такой удар привести не может. Саркофаг накрывает мертвый четвёртый реактор, но заголовки встряхнули общественность. И Москва, и Вашингтон крайне осторожны в комментариях по возобновлению контактов. Да, процесс начался, да, президенты готовы встречаться лично и готовы обсуждать весь спектр вопросов, где Украина — лишь один из вопросов и только.

Разве что отметили, что Саудовская Аравия — это удобная переговорная площадка. Впрочем, и это не решено окончательно, Пекин предложил территорию Китая для встречи. Кроме того, не исключено что Трамп может приехать в Москву на 80-тилетие Победы.

Во всяком случае Путин своего визави пригласил, а Трамп отметил великую историю наших наций, которые успешно сражались вместе во Второй мировой войне. Согласитесь, было бы красиво если бы лидеры России, США и Китая принимали парад Победы вместе в Москве, потом в Пекине. Но пока мы только в самом начале пути, и впереди много опасных развилок. Что служит путеводной нитью для сторон, рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Новая глава в мировой политике. Спустя три года две ведущие ядерные державы возобновляют диалог. Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривают полтора часа, общий тезис, пришло время работать вместе.

«Сейчас, после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения, этим рабочим контактом нужно развернуться», — комментирует пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков.

По сути Россия и США официально дают старт урегулированию украинского кризиса под лозунгом возврата к прагматизму и реализму. Анонсируют личные контакты лидеров, даже их взаимные визиты в Вашингтон и Москву. Но прежде — встреча на нейтральной территории. И главное, подальше от запятнавшей себя Европы.

Приоритетный вариант, Саудовская Аравия, в прошлый раз встречавшая Путина.

Москва сразу задает основу переговоров — необходимость устранения первопричин украинского конфликта. Все их Владимир Путин перечислял не раз: бездумное расширение НАТО на Восток, дисбаланс безопасности в Европе, неонацистский характер власти в Киеве. Четкие условия для долгосрочного мира тоже были озвучены публично. Например, в июне прошлого года на встрече с руководством МИД.

«Наша принципиальная позиция следующая: нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, тем более что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Тогда киевский режим под давлением Запада сорвал переговоры. Сейчас фактор ненадежных украинских контрагентов, похоже, будет исключен. О судьбе Незалежной планируют разговаривать без нее.

Зеленскому Трамп звонит уже после беседы с Путиным. Видимо, чтобы просто поставить в известность. Потом добавляет: место за столом киевскому режиму никто обещать не готов.

«Вы считаете Украину равноправным участником мирного процесса?»

«Эмм, интересный вопрос. Думаю, им придется заключить мир. Это плохая война. Люди гибнут. Придется заключить», — сказал президент США Дональд Трамп.

Вашингтон в Киеве никогда не видел равного игрока — это понятно. Но теперь отброшены даже иллюзии. Для просроченного Зеленского это удар под дых. За годы президентства Байдена он поверил в собственную исключительность, с разочарованием трудно справиться.

Глава режима снова странно шмыгает носом, как в начале конфликта, ухмыляется без причины, судорожно дергается, и в целом не может контролировать мимику. В конце концов, обиду сдержать не выходит.

«Я не считаю, что этот звонок -это приоритет, что он сначала поговорил с Россией. Хотя, на самом деле, это не очень приятно», — говорит Владимир Зеленский.

А ведь он сам когда-то почти спрогнозировал такое развитие событий, попутно оскорбив на тот момент кандидата Трампа, не верил в его победу.

«Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить военные действия за счет Украины. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться», — сказал Владимир Зеленский.

Не учел, что у Трампа в отличие от Байдена память работает. Теперь новый хозяин Белого дома посылает очередной сигнал, созвучный с позицией Москвы.

«Не вытесняете ли вы президента Зеленского из процесса?»

«Нет, я так не думаю, пока он там. Но в какой-то момент ему тоже придется провести выборы. Ему придется провести выборы», — ответил президент США Дональд Трамп.

То есть до Вашингтона наконец доходит — то, о чем Россия заявляла неоднократно. Выборы на Украине не просто прихоть, условие долгосрочного мира, утвердить который можно только с легитимной властью.

«Для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Пока же от нелегитимной власти США намерены потребовать полный аудит всего украинского проекта. Поэтому первый чиновник администрации Трампа, посетивший Киев, — министр финансов. Скотт Бессант на встрече с Зеленским сидел по-хозяйски, закинув ногу на ногу. Вернувшись, разъяснил: будет проверять, куда ушли 200 миллиардов американских долларов.

«Причина, по которой я поехал в Киев, заключалась в том, чтобы дать понять народу Украины, что мы ожидаем подотчетности», — сказал министр финансов США Скотт Бессант.

Заодно в планах — получить серьезный кэшбек. Из украинских недр Белый дом хочет извлечь залежи редкоземельных металлов на полтриллиона долларов. Бизнес-подход Трампа гласит — из каждой сделки он должен выжать максимум. То же в случае и с Украиной. Сам факт первых предварительных переговоров с Путиным на внутреннюю американскую аудиторию он продает как личный триумф. И вновь использует любимый метод — повышать ставки до предела, чтобы на переговорах «сорвать куш». Вот и сейчас объявляет, что продолжит поставлять Украине оружие.

«Если бы мы этого не сделали, Путин бы сказал, что победил. Мы — то, что сдерживает его. Мы будем продолжать, сколько потребуется», — заявил президент США Дональд Трамп.

Россия ко всем вариантам развития событий готова и иллюзий не строит. В свой первый президентский срок Трамп провел пять встреч с Владимиром Путиным, в основном на полях саммитов, и одни полноформатные переговоры в Финляндии. Задел тоже был хорошим, результат же известен — на тот момент рекордная волна санкций.

Москва отдельно подчеркивает: опыт прошлого никто забывать не намерен. 12 февраля 2015 года были подписаны злополучные Минские соглашения, которые Запад и Киев исполнять не собирались, а только использовали, чтобы подготовиться к войне с Россией. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся ровно десять лет спустя, и это явно не совпадение.

Выводы из «Минска» сделаны, и теперь Россия в рамках любых возможных договоренностей будет требовать конкретных гарантий. Только они могут стать залогом полноценного урегулирования, которое российский президент постоянно противопоставляет идее «заморозки конфликта» по лекалам Запада.

«Это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса», — обозначил президент РФ Владимир Путин.

Поиску решения как раз и будут посвящены двусторонние переговоры. Но важно, что Москва к ним подходит с позиции силы. Объективные факторы: продвижение российских сил в Донбассе, устойчивый рост экономики нашей страны.

«Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим. Мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность наших Вооруженных сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире», — заявил Владимир Путин.

Что позволяет России и США обсуждать не только Украину. Первый раунд телефонных переговоров это подтвердил. Среди официально объявленных тем — ситуация на Ближнем Востоке, иранская ядерная программа, даже развитие искусственного интеллекта. То есть речь о том, что Москва предлагала давно — равноправном диалоге двух великих держав, которые вместе способны формировать архитектуру безопасности нового многополярного мира.