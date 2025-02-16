В Чувашии при пожаре в частном доме погибли двое детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Причина возгорания уточняется.

В поселке Атрать Алатырского района Чувашской Республики при пожаре погибли двое детей, сообщили в МЧС. Огнеборцы обнаружили тела маленьких мальчиков — двух и четырех лет. Пострадавшие в инциденте женщина 27 лет и мужчина 36 лет были госпитализированы в медицинское учреждение.

Ведомством в официальном Telegram-канале уточняется, что сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на 40 квадратных метрах. По месту происшествия работали шесть квалифицированных специалистов. Также к тушению было привлечено три единицы специальной техники.

Причина возгорания пока не установлена. Детали трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар, который бушевал на центральном рынке города Симферополь, устранили на одной тысяче квадратных метров. Сообщалось, что с огнем боролись 84 сотрудника и 28 единиц техники. О том, что послужило причиной пожара не уточнялось.