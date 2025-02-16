В Горловке три мирных жителя получили ранения в ходе атак ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Враг применял 155-миллиметровую ствольную артиллерию.

В Горловке в Донецкой Народной Республике три мирных жителя получили ранения в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили мужчины 1974, 1952 и 1949 годов рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Глава ДНР также уточнил, что в результате вражеских атак были повреждены шесть жилых домов, два детских сада и автомобиль. Всего боевиками ВСУ было совершено десять наступлений. Во время некоторых из них враг использовал 155-миллиметровую ствольную артиллерию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки. Украинские националисты атаковали город кассетными боеприпасами. В результате атаки здание получило критичные повреждения.