В Ингушетии киллер пытался убить экс-начальника ГОВД
В Ингушетии киллер пытался убить экс-главу ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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По версии правоохранителей, за преступлением стоят члены террористической организации.
В Ингушетии киллер пытался убить бывшего начальника Городского отдела внутренних дел. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Он также отметил, что мужчина был ранен. Его госпитализировали. Машина преступника найдена сожженной в селе Сурхаки. По одной из версий правоохранителей, за покушениям стоят члены баталхаджинской террористической организации*.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве арестован мужчина, пытавшийся отравить знакомого пирожками со ртутью.
* — террористическая организация, запрещена на территории РФ