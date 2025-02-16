Посол России в Тель-Авиве встретился с освобожденным ХАМАС россиянином

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Александру Труфанову передали паспорт.

Посол России в столице Израиля Тель-Авиве Анатолий Викторов встретился с освобожденным палестинским движением ХАМАС россиянином Александром Труфановым. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле в своем Telegram-канале.

«Викторов вручил Александру паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, который он по понятным причинам не смог своевременно получить», — сказано в сообщении.

Труфанов должен был получить паспорт РФ в консульском отделе, однако за неделю до этого был взят в плен. Его передали сотрудникам Красного Креста 15 февраля. Также были освобождены гражданин Соединенных Штатов Саги Декель Хен и гражданин Израиля Яир Хорн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опубликованы кадры воссоединения Труфанова с семьей после освобождения из Газы. Россиянин более года провел в плену ХАМАС. После его освобождения власти Израиля обнародовали видео встречи Труфанова с матерью и невестой. Гражданин РФ получил свободу в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.