Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец никогда не слушал недоброжелателей.

Российский певец Илья Гуров всегда шел против системы. Недоброжелатели пророчили ему работу на заводе, однако исполнитель добился всего, чего хотел. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Супер-гном».

«Я всегда иду против системы. Мне прогнозировали недоброжелатели, что мой потолок — это завод в городе Рязань и зарплата в 15 тысяч рублей в месяц. А сейчас мы стоим разговариваем в центре Москвы у самого лучшего прокатчика и обсуждаем мультики. Плюс, у меня вышла недавно песня», — рассказал певец.

Илья Гуров убежден, что самое главное — не бояться плыть против течения. Мечта обязательно сбудется, если верить в нее и в свои силы. Никогда нельзя сомневаться в том, что все сложится удачно. Вместе с тем, исполнитель отметил, что не хотел оскорбить работников заводов.

«Я ни в коем случае ничего не имею против заводов, против работников заводов. Это просто лучшие люди, которые делают нашу жизнь круче. Просто это не мое, и даже не представляю, как бы я мог работать на заводе», — подчеркнул Илья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илья Гуров хотел бы встретиться со своей первой любовью.