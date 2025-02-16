«Я не ставила задачу прощать»: жена Natan о любви после измены

Фото: Instagram*/anastaciashvetsova

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Швецова рассказала о необходимости действий в отношениях.

Супруга рэпера Natan (настоящее имя — Натан Миров) Анастасия Швецова поделилась в социальных сетях своим взглядом на любовь после пережитых испытаний. В прошлом году ее муж оказался в центре скандала, когда на глазах у всей страны изменил ей на реалити-шоу «Звезды в джунглях». Тогда артист пообещал приложить все усилия, чтобы восстановить отношения и вернуть доверие жены, с которой у него двое детей.

Однако спустя время Анастасия заявила, что любовь — это не только чувства, но и конкретные действия.

«Любовь — это не просто чувство, это действия, которые мы совершаем каждый день. Если мы любим себя, то заботимся о своем здоровье, настроении и развитии», — говорит Швецова.

Она подчеркивает, что для любви к другим важны забота и поддержка, и эти качества необходимо проявлять через поступки, а не только через обещания.

Несмотря на пережитую боль, Анастасия не потеряла веру в любовь.

«Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться», — утверждает она.

Каждый трудный момент, по ее мнению, — это урок, который помогает стать сильнее и мудрее. Когда речь заходит о прощении, Швецова признает, что для нее это важный элемент любви, но она не ставит задачу прощать ради других.

«Простила я давно. Вопрос в том, как научиться жить так, чтобы больно больше не было. Как пройти это все, извлекая опыт и опираясь на любовь. Любовь к себе, к своим близким», — эмоционально завершила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Швецова жестко ответила хейтрам в соцсетях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.