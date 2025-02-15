Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Явка избирателей составила чуть более 55%.

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися. Об этом заявил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан на пресс-конференции, отметив, что явка по состоянию на 18:00 превысила 55%.

«На 18:00 явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», — объявил Маршан.

В Абхазии 15 февраля проходят досрочные выборы президента. На пост претендуют пять кандидатов. Эксперты полагают, что основная борьба развернется между двумя явными лидерами: Бадрой Гунбой, который до этого исполнял обязанности президента, и Адгуром Ардзинбой.

Избирательные участки закроются в 20:00, предварительные итоги выборов будут объявлены в воскресенье, 16 февраля, в 12:00.

В стране действуют 152 избирательных участка. В России открыты два избирательных участка для голосования — в Москве и Черкесске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии начались досрочные выборы президента республики.